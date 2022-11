Torneio reuniu equipes de Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Piraí e Paraíba do Sul - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 21/11/2022 17:41

Barra Mansa - O time Las Ticas de Barra Mansa conquistou o título de campeão do Torneio Quadrangular Intermunicipal de Futsal Feminino realizado neste domingo (20), em Barra Mansa, no Clube Municipal. Em uma partida no formato quadrangular, onde todos jogam contra todos, a equipe barra-mansense levou a melhor, com três vitórias. O destaque ficou para a atuação da capitã Amanda e sua marcação cerrada em todos os jogos.

Barra do Piraí ficou em segundo lugar, seguida de Paraíba do Sul, na terceira colocação. A equipe de Volta Redonda não pontuou.

O Torneio Quadrangular Intermunicipal de Futsal Feminino foi realizado pela prefeitura, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer e envolveu diretamente cerca de 80 atletas distribuídos entre quatro equipes de cidades da região: Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Piraí e Paraíba do Sul.