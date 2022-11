Obra de Georgia é baseada em mandalas, círculos com cores variadas e desenhos geométricos - Divulgação/CCS PMBM

Obra de Georgia é baseada em mandalas, círculos com cores variadas e desenhos geométricosDivulgação/CCS PMBM

Publicado 21/11/2022 17:13

Barra Mansa - Quem visitar a Galeria Clécio Penedo, no Palácio Barão de Guapy, a partir desta terça-feira (22), vai poder apreciar de perto a exposição ‘A Magia das Cores’, da artista Georgia Junksztein. A obra de Georgia é feita de mandalas - círculos que contém em seu interior desenhos de formas geométricas, figuras humanas e cores variadas. A obra também aborda características de religiões como o budismo e o hinduísmo.

Georgia destacou a emoção de estar expondo suas artes na cidade em que nasceu e foi criada. “É com muita alegria que quero convidar a todos os munícipes de Barra Mansa para participar desse momento tão especial na minha vida. Expor as minhas obras na minha cidade natal será incrível, na qual vou poder apresentar todo o meu trabalho e ainda reencontrar vários amigos e colegas antigos de trabalho. Estou contando as horas para a inauguração” destacou a artista, atualmente radicada no Espírito Santo.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, comentou sobre a exposição de Georgia Junksztein e falou sobre a programação cultural do fim de ano. “Temos certeza que será uma apresentação que trará muitas pessoas à nossa galeria, e que irá aprofundar o conhecimento de todos os presentes sobre a arte e os métodos da artista. A Georgia é uma pessoa muito talentosa e não vemos a hora de chegar o dia da inauguração”, disse Bravo, que ainda ressaltou a longa agenda cultural para o final do ano.

“Já temos programação para os jogos do Brasil, os teatros em parceria com a ArcellorMittal, circuito gastronômico, diversos shows marcados para o próximo mês, entre várias outras atividades que vão garantir a diversão dos munícipes e a promoção de cultura para a nossa cidade", enumerou.