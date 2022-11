Mostra foi organizada pela Articulação de Educação Física, da secretaria de Educação, em parceria com a Fundação Cultura - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 19/11/2022 15:36

Barra Mansa - Aproximadamente 430 alunos da rede municipal de ensino de Barra Mansa realizaram na noite desta sexta-feira (18) o sonho de subir ao palco e mostrar a coreografia ensaiada para a XXX Mostra de Dança Estudantil do município. O evento, realizado na Arena do Parque da Cidade, foi organizado pela Articulação de Educação Física, da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Fundação Cultura.

Taylla Rosa, 8 anos, aluna do segundo ano da Escola Municipal Dr. Elvino Alves Ferreira, no bairro Vila Ursulino, contou sobre a emoção ao apresentar a coreografia ‘Boneca Gente’. “Fiquei nervosa na hora, deu um friozinho na barriga, mas depois que estava lá em cima, no palco, esqueci de tudo, e só dancei. Foi muito bom”, relatou, empolgada.

Gabriel Botelho, 9 anos e aluno do quarto ano da Escola Municipal Iracema Pamplona Chiesse, no Ano Bom, ao finalizar a apresentação disse: “Foi muito legal”.

Se no palco a emoção deu o tom para as apresentações, na plateia pais, familiares e amigos vibraram muito com o espetáculo. A mãe da menina Taís Ferreira disse que foi muito gratificante ver a desenvoltura da filha. “Ela se empenhou bastante e o resultado foi lindo. Agradeço às professoras envolvidas na proposta que ajudaram os alunos a quebrar a barreira da timidez”.

A Mostra de Dança envolveu alunos a partir dos quatro anos de idade. De acordo com o Secretário de Educação, Marcus Barros, uma das principais propostas do evento foi valorizar a dança e promover a troca de experiências entre os grupos. “O envolvimento dos alunos, profissionais da educação física e dos familiares fez um grande diferencial para que o evento de hoje fosse verdadeiramente um espetáculo que arrancou do público muitos aplausos e admiração”, destacou.

A articuladora de Educação Física Mariana Ribeiro acrescentou que a mostra possibilitou ainda a democratização da dança junto à população estudantil, o surgimento de novos valores, intensificando e estimulando a integração entre os alunos. “Foi um processo que agregou experiências e valores aos nossos alunos. O sucesso de hoje é reflexo do trabalho e determinação que eles e toda equipe envolvida tiveram durante os ensaios que ocorreram nas aulas de Educação Física”.

O evento reuniu diversos gêneros musicais, como eletrônica, pop, pop rock, samba e axé. Seguindo regulamento, todas as coreografias apresentadas foram originadas das oficinas e ensaios realizados com os participantes.