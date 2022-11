Campanha teve foco principal na eliminação de pontos domésticos suscetíveis ao acúmulo de água - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 19/11/2022 15:28

Barra Mansa - A secretaria municipal de Saúde de Barra Mansa, por meio da Vigilância em Saúde, realizou neste sábado (19), na Praça da Matriz, no Centro, na Praça das Nações Unidas, no Ano Bom, Vila Nova e Região Leste atividades visando à conscientização da população para o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre Chikungunya e do Zika Vírus. A iniciativa é parte das ações do Dia Nacional de Combate à Dengue.

Durante o evento, foram distribuídos informativos alertando sobre a importância da eliminação de pontos que podem acumular água, como garrafas, calhas, plantas, lixeiras, caixas-d’água e pneus e lonas. O coordenador da Vigilância em Saúde, Antônio Marcos Rodrigues, explicou que as medidas são simples, porém eficazes.

“São cuidados permanentes que devem ser feitos por todos para eliminar os criadouros do mosquito. Vale lembrar que o período em que o mosquito mais se propaga é o verão, estação em que, no Brasil, vem acompanhada de chuvas, tornando o cenário favorável ao Aedes e perigoso para as vítimas”.

Sobre a dengue:

É transmitida pela picada de um mosquito infectado com um dos quatro sorotipos do vírus da dengue.

É uma doença febril que afeta bebês, crianças e adultos.

A infecção pode ser assintomática ou pode apresentar sintomas que variam de febre baixa a febre alta incapacitante, com forte dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores musculares e nas articulações e erupções cutâneas.

A doença pode progredir para dengue grave, caracterizada por choque, falta de ar, sangramento intenso e/ou complicações graves nos órgãos.

Não existe um medicamento específico para tratar a dengue.

A prevenção e o controle da dengue devem ser intersetoriais e envolver a família e a comunidade.