Dia Nacional do Doador de Sangue é comemorado em 25 de novembroChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 18/11/2022 22:59

Barra Mansa - A doação de sangue é um gesto extremamente nobre, sendo responsável por salvar muitas vidas em todo o mundo. Para servir como um lembrete, a última semana do mês de novembro é oficialmente a Semana Nacional do Doador Voluntário de Sangue, que foi definida por meio do Decreto 10.036/03. Já o Dia Nacional do Doador de Sangue é comemorado em 25 de novembro. Por conta disso, o Hemonúcleo de Barra Mansa está intensificando a campanha de doação de sangue no município.

De acordo com a coordenadora do Hemonúcleo, Thaís Mendes, apesar da regularidade do estoque atualmente, é preciso que este seja reforçado neste fim de ano, sobretudo para atender às demandas de urgência e emergência e das cirurgias eletivas na Oncobarra e na Angiobarra.

Coleta

A captação começa na recepção, onde o doador preenche a ficha, e depois passa pelo atendimento com o profissional de saúde. De acordo com Thaís, esse atendimento tem por finalidade avaliar a aptidão ou a inaptidão do candidato à doação de sangue. Em seguida o doador é encaminhado à sala de coleta. Posteriormente essa bolsa vai para o laboratório onde são feitos testes sorológicos e o fracionamento da bolsa de sangue. Estando tudo em conformidade, essa bolsa é liberada para a transfusão.

Para doar sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos de idade. Para o idoso, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menores de idade só podem doar mediante autorização dos responsáveis. A pessoa precisa estar com a saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos e não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, o doador deve aguardar seis meses após a realização da mesma.

Diversas são as patologias que impedem a doação, porém é necessário que o candidato vá até o Hemonúcleo para passar por uma triagem. A coordenadora do Hemonúcleo alerta que as síndromes pós-Covid e os sintomas gripais têm dificultado muito a captação de bolsas.

Quem comparecer no Hemonúcleo na Semana Nacional do Doador ganhará uma camiseta temática. “É um período de festa em homenagem aos doadores e de valorização das pessoas que ajudam a salvar vidas”, concluiu Thaís.

Como chegar

O Hemonúcleo de Barra Mansa está localizado na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro. Quem for doar pode estacionar no pátio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, na Rua Oscar da Silva Marins, n° 155. Ambos ficam no Centro.