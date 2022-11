Durante os reparos, somente pedestres poderão circular pela rua - Reprodução internet

Publicado 17/11/2022 19:26 | Atualizado 17/11/2022 19:32

Barra Mansa - O Saae-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa) informa que devido ao afundamento da Rua Augusto Antônio da Silva, no bairro Cotiara, provocado pelas fortes chuvas dos últimos dias, será necessário a manutenção da via nesta sexta-feira (18), a partir das 13h. A manutenção da rede das águas pluviais será concluída o quanto antes e durante a obra apenas pedestres poderão circular na via.