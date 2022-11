Feira terá a participação de 100 artesãs, com foco na venda de produtos natalinos - Felipe Vieira/CCS PMBM

Feira terá a participação de 100 artesãs, com foco na venda de produtos natalinosFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 17/11/2022 16:43

Barra Mansa - Após dois anos de pandemia, a Feira de Natal voltará a ser realizada sem restrições rígidas em Barra Mansa. O evento irá acontecer entre os dias 5 e 24 de dezembro ao lado da Igreja Matriz, no Centro, em uma realização da prefeitura, por meio da Gerência de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, com apoio da Fundação Cultura. A feira vai funcionar todos os dias das 9h às 20h.

Na manhã desta quinta-feira (17), lideranças de coletivos de artesanato estiveram reunidas na prefeitura com a gerente de Turismo, Bhella Santos, para acertar mais detalhes sobre a realização da feira. Estiveram presentes as artesãs Rose Almeida (do coletivo Girassol), Adriana Rossi (Vivendo de Arte) e Paula Almeida (Borogodó).

Bhella destacou que as artesãs estão esperando o retorno da feira após um longo intervalo. Serão 100 artesãs participantes na edição, com foco na venda de produtos natalinos. “São pessoas que trabalham e sustentam suas famílias com o artesanato. Estamos divulgando e dando condições para que a economia criativa se estabeleça no município. Hoje temos mais de 700 artesãos cadastrados. Esse retorno é muito importante não só para as artesãs, mas também para o comércio porque quanto mais elas vendem, mais elas compram na cidade”, disse.

Os itens vendidos na feira podem variar de valores que vão de R$ 10 até R$ 110 reais. “São preços acessíveis para a população. Além dos produtos específicos de Natal, os consumidores vão encontrar de tudo, desde produtos para cozinha, mesa e banho até comida gourmet. As artesãs estarão à disposição para atender a todos e adotando medidas de prevenção ao Covid-19, com uso de álcool e máscaras”, informou a gerente de Turismo.

Bhella ainda lembrou que todas as artesãs que participam da Feira de Natal receberam capacitação e possuem Carteira Nacional do Artesão.

A artesã Adriana Rossi falou sobre como pode ser especial adquirir um produto feito de forma manual. “Se você compra um presente para alguém em uma loja tradicional, outras 500 pessoas vão ganhar aquele mesmo presente. Já o do artesanato é único. Ele é só seu. Por mais que a gente pinte 30 panos de prato, nenhum será igual ao outro. Tudo o que você encontra em nossas feiras é artesanal”.

As pessoas que comprarem na feira ganharão um cupom para o sorteio de uma cesta de artigos artesanais no dia 23 de dezembro. Também haverá atrações musicais, com nomes ainda a serem confirmados.