Publicado 17/11/2022 10:39

Barra Mansa - Como parte das comemorações do Mês da Consciência Negra, em Barra Mansa, a Feira Afro vai animar o Corredor Cultural neste sábado (19). O evento é promovido pela Organização e Integração de Conscientização Negra (OICN) e conta com apoio da Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura e do Conselho Municipal de Políticas de Promoção de Igualdade Racial (COMUPPIR).

A programação vai incluir muita música, apresentações de dança e capoeira, grafite e feijoada. Para a criançada haverá contação de história, pintura, pipoca, refrigerante e pula-pula. O grupo Ziriguidum e a confecção Negrita Modas vão marcar presença.

De acordo com a presidente da OICN, Silvana Maria Almeida de Carvalho, a Feira Afro tem sido realizada em Barra Mansa desde 2014 graças à organização de um grupo de mulheres. A primeira edição permitiu que elas gerassem recursos para poder participar da Marcha das Mulheres Negras Contra o Racismo, a Violência e pelo Bem Viver, realizada em Brasília em 2015.

“Nós conseguimos inserir a feira no calendário cultural do município. A OICN tem cadeira no COMUPPIR e no Conselho de Cultura e isso permite que façamos um trabalho significativo voltado para política de igualdade racial”, informou Silvana.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, destacou a importância do apoio à realização da Feira Afro em Barra Mansa. “É parte do nosso calendário cultural e o impacto desse evento é muito grande, para além do evento em si. Envolve a dimensão simbólica da cultura com muita força”.

SERVIÇO

Feira Afro

Data: 19 de novembro (sábado)

Hora: 11h às 21h

Local: Corredor Cultural, em frente ao Palácio Barão de Guapy, na Rua Custódio Ferreira Leite, Centro, Barra Mansa