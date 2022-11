Apresentação terá 150 crianças de toda rede municipal de ensino, do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental - Arquivo/CCS PMBM

Apresentação terá 150 crianças de toda rede municipal de ensino, do primeiro ao quinto ano do Ensino FundamentalArquivo/CCS PMBM

Publicado 16/11/2022 18:29

Barra Mansa - Nesta quinta-feira, dia 17, o Parque da Cidade de Barra Mansa se transformará em palco para as apresentações do Projeto Música nas Escolas. As turmas de Canto e Coral Infantojuvenil farão um espetáculo para marcar o fim do ano letivo 2022. A apresentação será feita por 150 crianças de toda a rede municipal de ensino, com os estudantes do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental. Os ensaios começaram em março e no repertório terá desde música popular brasileira ao pop internacional, com o objetivo de contemplar todos os estilos musicais.

A professora de canto, coral e piano do projeto, Renata Pereira, será a regente da apresentação e destaca a parceria entre as escolas e as famílias para a concretização do espetáculo. “Essa apresentação é a realização de um trabalho realizado durante todo o ano onde os alunos se empenharam e estudaram muito. Muitos pais acompanharam de perto todo o processo e, por isso, vamos celebrar juntos esse dia que certamente vai ficar marcado na memória de cada um deles”, disse.



Projeto Música nas Escolas



O Projeto Música nas Escolas de Barra Mansa foi criado em 2003 com o objetivo de formalizar o desenvolvimento musical nos alunos da rede municipal de ensino. A iniciação começa com alunos da pré-escola e vai até o quinto ano do Ensino Fundamental. A partir do sexto até o nono ano, as aulas de música são inseridas nas de artes.

As aulas de prática instrumental permitem ao aluno acesso a todos os tipos de instrumentos, como violino, viola, contrabaixo, flauta, saxofone, trompa, trombone, bateria, marimba, xilofone e outros. O projeto ainda conta com o coral para os alunos soltarem a voz.



SERVIÇO

Apresentação do Projeto Música nas Escolas

Data: 17 de novembro (quinta-feira)

Horário: 19h

Local: Parque da Cidade de Barra Mansa – Rua Roberto Silveira, Centro

Entrada gratuita