Mesmo com a ampla divulgação sobre a importância da vacinação, muitas pessoas não estão com esquema de imunização em dia - Felipe Vieira/Arquivo CCS PMBM

Publicado 12/11/2022 11:37

Barra Mansa - Com a circulação da subvariante da Ômicron no estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Saúde de Barra Mansa ressalta a importância da população manter o esquema vacinal contra Covid-19 em dia. Mesmo diante da alta do número de casos positivos para a doença na cidade, 172 a mais em um mês (entre 7/10 a 7/11), o imunizante contribui para que os sintomas se apresentem de forma leve. Prova disso é a baixa nas internações, de 4 para 1 suspeita no período de 30 dias. O número de mortes se mantém o mesmo: 754.

Mesmo com campanhas e ampla divulgação sobre a importância da vacinação, muitas pessoas ainda não mantêm o esquema de imunização em dia. Para se ter uma ideia, de acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Barra Mansa possui 178.038 pessoas aptas a receber a primeira dose da vacina contra Covid-19 (com a partir de 3 anos de idade), mas apenas 152.256 haviam iniciado o esquema de imunização até esta sexta-feira, dia 11. Ou seja, 25.782 pessoas (14,5%) ainda não receberam a primeira dose da vacina.

“É difícil precisarmos o motivo das pessoas não terem despertado para a importância da vacinação. Esta é uma forma eficaz de prevenção à doença. Por isso, reforçamos que todos procurem a unidade de saúde mais próxima. Não acreditem em ‘fake news’; nos ajude a proteger as pessoas, além de fazerem um bem para si", reforça a coordenadora de Imunização da Secretaria de Saúde, Yasmim Rio Verde.

Confira como está o esquema vacinal contra Covid-19 no município:

- 1ª Dose: em pessoas a partir 3 anos de idade;

- 2ª Dose: agendada (CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer); Janssen para pessoas acima de 18 anos que tomaram a 1ª dose há dois meses;

- 3ª Dose: para maiores de 12 anos que tomaram a segunda dose até quatro meses antes; segundo reforço da Janssen para pessoas acima de 18 anos que tomaram a dose anterior há quatro meses;

- 4ª Dose: para pessoas a partir de 18 anos, obedecendo ao intervalo de quatro meses entre a terceira e quarta doses;

-5ª Dose: para pessoas imunocomprometidas a partir de 18 anos, obedecendo o intervalo de quatro meses entre a quarta e quinta doses.