Equipes responsáveis estão empenhadas na varrição de ruas, retirada de folhas, lama e galhos, além da limpeza de bueiros - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 10/11/2022 23:38

Barra Mansa - O Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Barra Mansa intensificou os trabalhos de limpeza das vias públicas nesta quinta-feira (10), após as fortes chuvas que atingiram a cidade na noite de ontem. As equipes responsáveis estão empenhadas na varrição de ruas; retirada de folhas, lama e galhos; limpeza de ruas e bueiros.

A ação emergencial foi necessária devido à queda de árvores, pontos de alagamentos e granizo. O trabalho alcança principalmente os bairros mais atingidos pela tempestade, como a região central, Saudade e Colônia Santo Antônio.

Em Saudade, devido ao alagamento, as equipes estão realizando lavação das avenidas principais e Rua General Barcelos, onde também ocorre a remoção de lama. No bairro Colônia, a Estrada Governador Chagas Freitas, segue com os mesmos serviços. No Centro, o principal local atingido foi a Rua Prefeito João Chiesse Filho, com a retirada de volumosos, como galhos. Vale ressaltar que essas medidas são sempre realizadas pelo Saae. A autarquia está preparada, com equipes de prontidão, disposta a atender quaisquer emergências nesta época de chuvas. O contato pode ser feito através dos telefones: 115 ou (24) 3512-4333.