Publicado 09/11/2022 17:45

Barra Mansa - Neste domingo (13), será realizado no Corredor Cultural mais uma edição do projeto ‘Amigos do Vinil’. O evento vai oferecer uma programação musical que mistura Soul, Funk, Black Music e Charme, com hits que vão da década de 1970 até os anos 2000. No local também haverá brinquedos para a criançada, exposição de carros antigos e várias outras atrações.

Serviço

Festival Amigos do Vinil

Data: 13/11 (Domingo)

Horário: 12h às 19h

Local: Corredor Cultural, em frente ao Palácio Barão de Guapy, Centro, Barra Mansa