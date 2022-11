Obra prevê a construção de 50 metros de rede de água pluvial e três caixas coletoras - Divulgação/CCS Barra Mansa

Publicado 08/11/2022 17:36

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, através do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM) está realizando serviços de drenagem no bairro Vila Nova, na Rua Santa Luzia. No local eram registrados alagamentos frequentes em períodos de chuva. Os trabalhos da autarquia foram iniciados no final da semana passada, com previsão de serem concluídos nos próximos dias.

De acordo com o coordenador administrativo e financeiro do Saae-BM, José Geraldo dos Santos, o Zeca, a obra do bairro é solicitada há muitos anos pelos moradores e contará com 50 metros de rede de água pluvial e a construção de mais três caixas coletoras.

“A rua conviveu por muito tempo com ruas alagadas e até enchentes, necessitando de melhorias e instalação de novas redes de água e caixas coletoras. Ficamos muito felizes em poder resolver este problema para os moradores e fazer com que o nosso município esteja avançando cada vez mais com estruturas de drenagem”, apontou Zeca.

Quem destacou o trabalho da prefeitura foi José Rosa, morador da Rua Santa Luzia. “Era um problema que a gente convivia há bastante tempo, não podia chover que era risco de alagamento. Agradeço a todos os responsáveis por estar fazendo este problema se extinguir e ao prefeito Rodrigo Drable por tornar isto realidade”, disse o morador.

O prefeito visitou o local no último sábado (5), e destacou a importância da obra para os moradores da Vila Nova. “Estamos sempre empenhados em fazer um grande esforço para que as melhorias estejam tanto no centro da cidade quanto nos cantinhos dos bairros. A cada dia vamos avançando e essa obra será impactante na vida das pessoas”, destacou Drable.

Ele ressaltou ainda, que a prefeitura continuará investindo em infraestrutura. “Esse tipo de problema acontece por vários cantos de Barra Mansa. Enfrentamos uma luta dia após dia com o intuito de realizar melhorias em todos os locais. Temos a plena convicção de que estamos avançando e que vamos alcançar todos os nossos objetivos”, afirmou.