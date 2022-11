Localização estratégica e condomínio industrial são atrativos para empresas se instalarem em Barra Mansa - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 08/11/2022 17:15

Barra Mansa - A localização de Barra Mansa - no meio do eixo Rio-São Paulo, às margens da Rodovia Presidente Dutra, e com entroncamento para os estados de Minas Gerais e Espírito Santo - faz de Barra Mansa uma das cidades com algumas das melhores possibilidades logísticas no Brasil. Além dos entroncamentos rodoviários, o município ainda possui ramais ferroviários que vêm do Centro Oeste e Sul do país, e está próxima dos portos de Angra dos Reis, Rio de Janeiro e não tão distante do de Santos (SP).

Pensando em destacar as potencialidades dessas características do município - que possui ainda um condomínio industrial já estruturado para receber novos empreendimentos - a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, uniu-se à Aciap-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa) para lançar a campanha ‘Venha Para Barra Mansa, a Melhor Logística do Brasil’.

“Pela sua colocação territorial, Barra Mansa desfruta da melhor localização para logística do Brasil. Não é à toa que as principais empresas de logística do país e redes de drogarias, Mercado Livre e outras empresas de transporte têm ramais e filiais aqui. Territorialmente, a localização é muito boa, com toda essa divisão de ramais – ferroviário, rodoviário e marítimo”, destacou o presidente da Aciap-BM, Matheus Gattás.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Paciello, destacou que a cidade está preparada para receber novas empresas, com o Condomínio Industrial.

“Além de todo esse privilégio territorial, Barra Mansa possui um Condomínio Industrial estruturado para receber novos empreendimentos. O terreno está localizado à margem da Via Dutra, com extensão de mais de 700 mil metros quadrados, dos quais 300 mil são planos. A área também possui ramal ferroviário e já está com as devidas licenças ambientais. Ainda há abundância de recursos naturais no local, como fontes de água mineral”, ressaltou Bruno. O secretário reforçou ainda, que a pasta está à disposição para esclarecer e assessorar investidores. O contato pode ser feito através do telefone: (24) 2106-3480.