Publicado 07/11/2022 18:11

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, continua com as campanhas de vacinação para aumentar o número de crianças e adolescentes imunizados no município. Uma medida que segue em rigor é a ampliação do horário de funcionamento do Programa Saúde da Família (PSF) do bairro Ano Bom. O local segue permanecendo aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e também está funcionando às terças e quintas-feiras com o horário estendido - até às 20 horas. Para a imunização é preciso estar com os cartões de vacina e do SUS (Sistema Único de Saúde). As crianças precisam estar acompanhadas por um adulto responsável.

Em relação à vacina contra Influenza, o imunizante é disponibilizado para pessoas a partir de seis meses de idade.

Também está sendo realizada a aplicação da 5ª dose contra o coronavírus, que é destinada a imunossuprimidos maiores de 18 anos, que tenham recebido a 4ª dose há no mínimo quatro meses. A ação também acontece em todos os Postos de Saúde da Família (PSF), das 9h às 16h.

De acordo com o PNO (Plano Nacional de Operacionalização) da Vacinação, estão incluídas neste grupo pessoas com imunodeficiência primária grave; tratamento de quimioterapia para câncer; transplantados de órgão sólido ou de células-tronco hematopoiéticas (TCTH); em uso de drogas imunossupressoras; uso de corticoides em doses 220 mg/dia de prednisona ou equivalente por 214 dias; uso de drogas modificadoras da resposta imune; pacientes que estejam em hemodiálise ou vivendo com HIV/AIDS ou com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas, auto inflamatórias e doenças intestinais inflamatórias.

O cronograma completo para a vacinação contra o coronavírus é o seguinte:

- 1ª Dose: em pessoas a partir 12 anos;

- 2ª Dose: agendada (CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer); Janssen para pessoas acima de 18 anos que tomaram a 1ª dose há dois meses;

- 3ª Dose: para maiores de 12 anos que tomaram a segunda dose até quatro meses antes; segundo reforço da Janssen para pessoas acima de 18 anos que tomaram a dose anterior há quatro meses;

- 4ª Dose: para pessoas a partir de 18 anos, obedecendo ao intervalo de quatro meses entre a terceira e quarta doses;

-5ª Dose: para pessoas imunocomprometidas a partir de 18 anos, obedecendo o intervalo de quatro meses entre a quarta e quinta doses.