Espetáculo conta a história da infância do cantor e compositor mineiro - Felipe Vieira/CCS PMBM

Espetáculo conta a história da infância do cantor e compositor mineiroFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 05/11/2022 16:19

Barra Mansa - Em mais uma edição do programa Diversão em Cena - realizado pela ArcellorMittal, em parceria com a Fundação Cultura Barra Mansa (FCBM) - a Fazenda da Posse, no bairro Barbará, recebeu na noite desta sexta-feira (4), o espetáculo ‘‘Bituca: Milton Nascimento para Crianças - Grandes Músicos Para Pequenos”, que conta a história da infância do cantor e compositor mineiro. A apresentação, com entrada gratuita e classificação livre, atraiu diversas famílias para o espaço cultural.

O presidente da FCBM, Marcelo Bravo, destacou a qualidade da apresentação e a importância da parceria com a ArcellorMittal. “Cada espetáculo realizado na Fazenda da Posse, faz com que ela se consolide como um espaço de difusão de arte e cultura. Já estamos planejando a temporada de 2023, com formas de atrair ainda mais público para esses espetáculos, que têm tanta qualidade”, disse Bravo.

A pequena Esther Mendes, de 6 anos, moradora do bairro Cotiara, foi uma das que aproveitou muito o espetáculo. “Amei tudo na peça de hoje, vou pedir para os meus pais me levarem mais vezes”, disse, animada.

A atração contou a história do pequeno Milton, que ao ficar órfão aos 2 anos de idade é adotado pelos patrões de sua avó. Chegando a Minas Gerais, o menino precisa lidar com o preconceito da sociedade por ser negro e ter pais brancos. A iniciativa é uma parceria da Fundação Cultura Barra Mansa e viabilizada pela ArcelorMittal, e por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.