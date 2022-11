O suspeito de 19 anos já havia sido detido outras duas vezes por tráfico, pela mesma guarnição - Divulgação/PMERJ

Publicado 03/11/2022 19:58

Barra Mansa - Policiais militares do 28o Batalhão da PM apreenderam na manhã desta quinta-feira (3), dois jovens por suspeita de tráfico, no bairro Cotiara. Um dos suspeitos tem 19 anos e o outro 15 anos. De acordo com o relato dos policiais na ocorrência, eles receberam uma denúncia que um elemento conhecido (o jovem de 19 anos), ligado ao tráfico de drogas na localidade, estava fazendo distribuição de drogas no local.

Os policiais partiram para um patrulhamento no bairro, e localizaram o suspeito - que já foi preso pela mesma guarnição duas vezes - descendo uma escada da localidade, conhecida como ponto de venda de drogas. O jovem foi abordado e com ele os policiais encontraram uma sacola plástica, contendo 105 pinos de cocaína, cerca de dez trouxinhas de maconha e um telefone celular.

De acordo com o registro dos policiais, o suspeito logo confessou que estava traficando drogas, e relatou que havia pego a “carga” de drogas com o adolescente de 15 anos, apontando aos PMs o local onde o menor estava. Os policiais se deslocaram até lá e abordou o adolescente, que não portava nada de ilícito. No entanto, foi dada voz de prisão aos dois suspeitos, que foram encaminhados para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa).