A saíra-viúva (Pipraeidea melanonota) é uma das espécies identificadas no levantamentoJoão Rafael Marins/CCS PMBM

Publicado 01/11/2022 15:29

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS), deu início ao projeto de monitoramento da fauna no município, nas unidades de conservação municipais. No mês de setembro a equipe técnica da pasta instalou câmeras, lentes e armadilhas fotográficas acionadas por movimento, para observar as aves e os mamíferos que circulam pela cidade.

O projeto-piloto começou no Parque Natural Municipal Carlos Roberto Firmino de Castro, o Horto Municipal, no bairro Água Comprida; e na Área de Proteção Ambiental Candido Silva, no Getúlio Vargas. O biólogo da SMMADS, João Rafael Marins, destaca a relevância do monitoramento da fauna para a conservação da biodiversidade nas áreas protegidas do município.

“Com essas ações conseguiremos, por exemplo, direcionar esforços para implementar políticas públicas de proteção das espécies ameaçadas de extinção e incentivar pesquisas científicas e atividades de educação ambiental junto aos munícipes de Barra Mansa”, disse João Rafael.

Segundo o site @wikiaves, o catálogo da cidade já contabilizava 200 espécies de aves e agora foram registradas mais três novos tipos, que são: o alegrinho (Serpophaga subcristata); a saíra-viúva (Pipraeidea melanonota) e o bacurau-chintã (Hydropsalis parvula).

Segundo alguns estudos, já foram contabilizadas 35 espécies de mamíferos e nesta semana as equipes registraram quatro diferentes espécies para a APA Candido Silva: o gambá (Didelphis aurita); a lontra (Lontra longicaudis); o mão-pelada (Procyon Cancrivous) e a paca (Cuniculus paca).