Ação conjunta destinou 208 exames oftalmológicos para crianças de escolas municipais localizadas nos distritos - Divulgação/CCS PMBM

Ação conjunta destinou 208 exames oftalmológicos para crianças de escolas municipais localizadas nos distritosDivulgação/CCS PMBM

Publicado 31/10/2022 15:09

Barra Mansa - Empenhada em promover o bem-estar da população, a prefeitura de Barra Mansa está aberta a firmar parcerias. Um exemplo é a ação conjunta com a empresa ArcelorMittal, que destinou 208 exames oftalmológicos para crianças de escolas municipais localizadas nos distritos do município. Através da ação, um caso grave foi detectado: João Guilherme Fonseca, de 9 anos, participou da triagem e foi descoberta a falta de visão em seu olho esquerdo. Ele está no 3° ano da Escola Municipal Santa Rita, no término da alfabetização. Ele passará por mais exames para que um tratamento adequado seja feito.

“Ele terá que fazer uma Topografia de Córnea, Retinografia e PAM (Potencial de Acuidade Macular). Esses exames irão facilitar a vida dele e possibilitar a busca o mais rápido possível de tratamento e solução para o caso. Com o olho esquerdo não enxerga mais nada, nem vulto”, explicou a mãe de João Guilherme, Fabiana Fonseca.

O projeto ‘Ver e Viver’ da ArcelorMittal foi primordial para o aluno. “Um problema sério, que ainda não tinha sido notado e que vem atrapalhando a aprendizagem de João”, destacou a diretora da escola do distrito de Santa Rita, Rosilene Manoel.

Testes de acuidade visual para estudantes do município que não possuem os recursos necessários para resolver a situação ocular são disponibilizados na Rede Pública de Saúde, através do Centro de Especialidades Médicas (CEM). Quem tiver dificuldade de enxergar, pode procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência, passar com consulta para, se necessário, ser encaminhado para o atendimento especializado.

A cidade também possui a Fábrica de Óculos, que disponibiliza os dispositivos de visão de forma gratuita a estudantes da Rede Municipal de Ensino, Idosos e pessoas assistidas por programas sociais. A unidade funciona há 3 anos e já ultrapassou 6 mil óculos entregues, somando um investimento de R$4 milhões para melhorar a qualidade de vida da população.