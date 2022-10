Publicado 28/10/2022 17:12 | Atualizado 28/10/2022 17:13

Barra Mansa - Com apoio da prefeitura de Barra Mansa, a Fundação Cultura (FCBM) realizará neste sábado (29), o ‘Samba da Nação’, na Avenida Beira-Rio, no Centro. Um telão será montado no local para a transmissão da final da Copa Libertadores da América, entre Flamengo e Athletico Paranaense. A bola rola às 17h, mas o grupo ‘Ziriguidum’ vai animar os torcedores antes e depois da partida. O show começa às 14h e segue até às 19h30.

SERVIÇO

Samba da Nação

Data: 29/10

Hora: 14h às 19h30

Local: Calçadão Dama do Samba - Avenida Beira-Rio, Centro