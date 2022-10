Fernanda Silva Regal, de 26 anos, é tesoureira da secretaria de Saúde de Barra Mansa - Paulo Dimas/CCS PMBM

Barra Mansa - O que começou como um hobby para promover o bem-estar e a autoestima levou a servidora de Barra Mansa Fernanda Silva Regal, de 26 anos, a adquirir paixão pela corrida e se aventurar em competições. Há dois anos, a tesoureira da Secretaria de Saúde começou apenas caminhando e dando pequenos trotes de corrida, mas o interesse cresceu e ela passou a se dedicar cada vez mais à modalidade.

Isso foi alavancado no ano passado, quando a moradora do bairro Roberto Silveira passou a integrar o grupo Pra Correr - uma equipe sem fins lucrativos de Barra Mansa que se reúne para a prática da atividade física. De acordo com ela, o grupo ajuda pessoas que querem iniciar uma vida mais ativa a darem o pontapé inicial. “Eles me dão todo o apoio e estrutura para continuar dando o meu melhor nas competições”, comentou.

A primeira disputa que Fernanda participou foi em Resende, seguida por outras em Barra Mansa, Barra do Piraí, Valença e Volta Redonda. A rotina de treinamentos inclui musculação em cinco dias na semana para ajudar no fortalecimento das pernas, além de corridas em quatro dias com o grupo Pra Correr.

“Até agora eu participei de sete competições e consegui destaque no pódio em todas elas. A minha maior conquista foi uma corrida de 10km, em Valença, que cheguei em segundo lugar geral feminino. Aquele dia foi um marco pra mim”.

E todas essas conquistas servem para estimular Fernanda a buscar novos desafios. Ela contou que investe na melhoria do condicionamento físico para participar de grandes corridas como a de São Silvestre, tradicionalmente realizada no dia 31 de dezembro, em São Paulo. “Tudo é muito novo para mim, tendo em vista que estou descobrindo essa aptidão para o esporte, que até pouco tempo atrás era apenas um lazer em minha vida”.

A servidora ressaltou que os familiares e amigos são os maiores responsáveis e incentivadores desse projeto. “Eles nunca duvidaram e sempre acreditaram em mim, muitas vezes até mais que eu mesma”.

Primeiro passo

Se alguém ainda tem dúvida do potencial de transformação da atividade na vida de uma pessoa, Fernanda serve como um perfeito exemplo de que o importante é dar o primeiro passo e não desistir.

“A corrida mudou minha vida por completo. Além de trazer o emagrecimento, que era o foco inicial, ela trouxe lições que eu levarei para a vida. Melhorou minha saúde tanto física quanto mental, me permitindo conhecer habilidades antes desconhecidas, como por exemplo, meu espírito de competitividade. Quando você começa a atividade física, naturalmente você melhora a alimentação, melhora o humor, alivia o estresse e a ansiedade. Atividade física é vida”, concluiu a servidora e nova atleta.