Roubo foi na Rua das Magnólias, no bairro Vila Mury, envolvendo um policial militar lotado no 10o Batalhão da PM (Barra do Piraí) - Divulgação/PMERJ

Publicado 28/10/2022 15:42

Barra Mansa - Policiais militares do 28o Batalhão da PM prenderam na noite desta quinta-feira (27), em Barra Mansa, dois homens suspeitos de roubar o carro de um policial militar na Vila Mury, em Volta Redonda. De acordo com o registro da ocorrência, uma guarnição da PM foi informada que havia um roubo em andamento na Rua das Magnólias, no bairro Vila Mury, envolvendo um policial militar lotado no 10o Batalhão da PM (Barra do Piraí).

Ao chegarem no local, os PMs encontraram o policial roubado, que informou que os assaltantes haviam fugido em direção à Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira Rio). Ao mesmo tempo, PMs entraram em contato com a esposa do policial militar, que foi informando às guarnições que participavam da busca a localização do GPS do carro, em tempo real.

Após o aparelho indicar a localização do veículo na Rua A do bairro Jardim Central, em Barra Mansa, uma equipe do serviço reservado da PM seguiu até o local, onde um dos suspeitos, de 22 anos, já havia sido detido, com uma chave da mesma marca e modelo do automóvel roubado em Volta Redonda. Uma guarnição do DPO (Destacamento de Policiamento Ostensivo) da Cotiara conseguiu localizar o veículo em uma área rural - na Rua Manoel Sebastião, no bairro Vila Nova.

O policial militar vítima de roubo foi encaminhado até o suspeito detido e o reconheceu como um dos assaltantes. Em seguida, todos foram levados até onde o veículo foi encontrado, e como a chave encontrada com o homem detido abriu o carro, foi dada voz de prisão ao suspeito. Ele teria confessado o crime e revelou aos PMs onde estava a arma usada no assalto, uma pistola Taurus calibre .40.

Os policiais seguiram então até a casa do homem detido, no bairro Vila Delgado, e encontraram a pistola, carregada, e um total de 13 munições .40. O suspeito então indicou onde seria a casa do outro acusado de participar do roubo, um homem de 23 anos. Os PMs foram até a casa e encontraram o suspeito, que confessou ter participado do roubo e foi preso. A dupla foi encaminhada até a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa), onde a ocorrência foi registrada e os homens permaneceram presos.