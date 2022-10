Nova ponte começou a ser construída este ano e receberá R$ 4,6 milhões em investimentos - Divulgação/Governo do Estado do Rio

Barra Mansa - A nova Ponte Vereadora Ruth Coutinho - sobre o Rio Barra Mansa - instalada na Avenida Argemiro de Paula Coutinho, já está 90% concluída e vai religar o bairro Eduardo Junqueira, na região central, ao Fórum da Comarca de Barra Mansa e ao clube do Sesi (Serviço Social da Indústria). A obra, realizada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras (Seinfra), começou a ser construída este ano e receberá R$ 4,6 milhões em investimentos.

“Desde o começo do ano a antiga ponte foi interditada para evitar problemas de segurança à nossa população. Nós sabemos que, sem essa ligação, as pessoas precisam percorrer mais de 2 quilômetros, fora o aumento do trânsito. Por isso, determinei à Seinfra que trabalhasse com a máxima celeridade para devolver à cidade de Barra Mansa esta importante via. Todas as obras que estamos tocando no estado do Rio de Janeiro são para impactar de forma positiva a vida dos cidadãos”, afirmou o governador Cláudio Castro.

Um dos reflexos dos benefícios da nova ponte pode ser visto no sorriso de Jânio Machado, de 36 anos. Ele é morador do bairro Eduardo Junqueira e foi selecionado para trabalhar como ajudante de obra na reconstrução. O que antes gerava angústia, pelo medo de desabamento, agora é motivo de alívio e orgulho.

“Venho caminhando para cá, me sinto muito bem, como morador e no geral. É uma melhoria não só para mim, é para o bairro e para toda Barra Mansa. Está beneficiando tanto os moradores, quanto os frequentadores do fórum e o Sesi clube, além de gerar oportunidade de emprego e melhorias no ir e vir”, comemorou.

O reconhecimento da população é imediato. Gileno Sena, 53, carreteiro, está acostumado a andar de bicicleta por toda a cidade e se surpreendeu com o avanço da obra. Ele precisou comparecer ao Fórum para emitir uma certidão e ficou muito feliz em saber que a ponte está prestes a ser entregue, com passeio público dos dois lados, permitindo a passagem segura e tranquila dos pedestres e também dos ciclistas.

“A obra está ficando boa. O outro viaduto era bem menor, né? Não tinha uma ciclovia também. Era preciso passar junto com os carros. Agora eu estou gostando, vai ficar melhor, principalmente porque eu gosto de andar de bicicleta e antigamente não era bom passar por ali. Eu não sabia do avançar do trabalho e vim até o outro lado. Agora, quando terminar, virei por aqui, pois é melhor e mais perto”, animou-se.

Aguardada desde 2016 pela população barra-mansense, a nova construção terá 35 metros de comprimento, com mão e contramão, e é feita de alvenaria. Ela substitui a antiga ponte de ferro, que apresentou problemas na fundação após fortes inundações e começou a ceder há seis anos. Desde 2022, a circulação foi interrompida no local, pela segurança dos transeuntes.

“A proteção dos moradores foi uma das missões traçadas pelo governador Cláudio Castro. Demolimos a antiga ponte e estamos construindo uma totalmente nova, com uma estrutura moderna e sem riscos de ser atingida novamente pelas cheias do Rio Barra Mansa. Em breve, os pedestres, carros e motocicletas poderão transitar tranquilamente pela nova estrutura”, explicou o secretário de Obras e Infraestrutura, Rogério Brandi.