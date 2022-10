Ação realizou o plantio de 102 mudas de amoras para recuperar área degradada na Vila Natal - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 28/10/2022 16:15

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMADS), realizou na manhã desta quinta-feira (27), mais um plantio - de 102 mudas de amoras - para dar continuidade à recuperação urbana do município.

A ação foi realizada no Bairro Vila Natal, na rua Três, próximo ao Monte Efraim. Com a iniciativa, a secretaria pode dar início a recuperação da área desmatada de uma das unidades de conservação do município, a APA (Área de Proteção Ambiental) Leste.

A Secretaria de Desenvolvimento Rural também esteve presente na ação de plantio. Em parceria, as duas secretarias realizam estudos com o objetivo de que novos plantios sejam realizados na localidade com outras espécies da fauna.