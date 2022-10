Publicado 29/10/2022 12:48

Barra Mansa - Para marcar o Dia Nacional do Livro (29 de outubro), a Biblioteca Municipal Professora Adelaide da Cunha Franco, localizada no Palácio Barão de Guapy, no Centro, intensificou as ações que já promove com regularidade em Barra Mansa. Uma delas é a iniciativa “Pegue e Leve”, que consiste na distribuição gratuita de livros a quem tiver interesse.

De acordo com a gerente de Bibliotecas e Formação, Graziela Lorena, somente nesta semana foram disponibilizadas 500 obras para doação. Todos os livros são novos ou em bom estado de conservação.

As visitas dos alunos da rede municipal ao local também foram realizadas em maior número esta semana, totalizando mais de 130 estudantes atendidos. Eles participam de visitas guiadas com um especialista em arte, passando pela Galeria Clécio Penedo, Rádio Labfonia e pela Biblioteca, onde conhecem o acervo e aprendem sobre como funciona o empréstimo de livros.

“Temos um espaço reservado às crianças dentro da Biblioteca. Toda quarta-feira nós realizamos atividades na ‘Quarta da Criançada’, que inclui atividades lúdicas gratuitas, das 10h às 11h”, comentou Graziela.

A gerente informou ainda, que a Biblioteca realiza mais atividades ao longo do ano, como saraus e clubes de leitura. Quem tiver interesse pode conferir mais informações no perfil do Instagram: @culturabarramansa.

Acervo

O local conta atualmente com cerca de 15 mil títulos, incluindo grande variedade de livros clássicos, de pesquisa, gibis e mangás, além de obras escritas por autores barra-mansenses e as que falam sobre a história do município. Outro destaque é o acervo em Braile, que possibilita a leitura das pessoas com deficiência visual, parcial ou total.

Atualmente as informações referentes ao acervo da Biblioteca estão sendo cadastradas em um site (https://saas7.bnweb.org/fcbm/bnportal/pt-BR/), onde é possível encontrar detalhes sobre as obras, além de reservar títulos de seu interesse ou fazer a renovação caso tenha feito empréstimo na unidade.

“Mesmo em tempos digitais a gente ainda se surpreende com a quantidade de pessoas que buscam os livros físicos, que são caros no Brasil e muitas pessoas não se adaptam à leitura pelo formato eletrônico. Somos uma biblioteca viva, onde as pessoas são convidadas a entrar, retirar o livro do lugar, folhear e depois nós colocamos no lugar. Nosso objetivo é acolher e proporcionar uma oportunidade agradável que aproxime as pessoas dos livros e da leitura em um ambiente agradável”, destacou Graziela.

Exposição temática

Por conta do Halloween (Dia das Bruxas), que será comemorado na segunda-feira, 31 de outubro, a Biblioteca conta atualmente com uma decoração temática, que torna a visita ainda mais interessante e serve como estímulo às fotografias no local.

A Biblioteca Municipal de Barra Mansa funciona no térreo do Palácio Barão de Guapy, na Rua Custódio Ferreira Leite, nº 01, Centro. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados e domingos, das 9h às 15h. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (24) 3029-9366.