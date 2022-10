Nos últimos três anos, o valor arrecadado triplicou: média mensal era de R$ 2,5 milhões e hoje é quase R$ 6,3 milhões - Felipe Vieira/CCS PMBM

Nos últimos três anos, o valor arrecadado triplicou: média mensal era de R$ 2,5 milhões e hoje é quase R$ 6,3 milhõesFelipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 31/10/2022 14:36

Barra Mansa - A Secretaria de Finanças de Barra Mansa divulgou mais um saldo positivo na arrecadação do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza). O total do tributo em setembro de 2022 foi de R$ 6.284.000,00. Em comparação ao mesmo período do ano anterior, quando foi arrecadado R$ 4.377.000,00, o aumento representa crescimento de 43,5% - bem superior à inflação atual, estimada em 10,25%. Além disso, nos últimos três anos, o valor arrecadado triplicou.

O secretário de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, ressalta que a capacitação dos servidores, os investimentos em ferramentas e a gestão responsável e efetiva são fatores que levaram a este resultado. “Quando assumi a secretaria, no final de 2018, a média mensal de arrecadação era de R$2.5 milhões e hoje, atingimos quase R$ 6,3 milhões. Isso é fruto de muito trabalho e disciplina, que são cruciais para a estrutura do setor de Finanças no que tange uma fiscalização tributária. Sempre estamos focados em fazer com que nossas estruturas estejam dinamizadas e voltadas para que tenhamos assertividade nas nossas arrecadações, sem trazer aumento de alíquota. Tudo que investimos reflete em resultados positivos para a sociedade”, destacou o secretário.

O subsecretário de Arrecadação, Tadeu Cancio Siqueira, reforçou que os resultados são fruto do trabalho de toda a Secretaria de Finanças.

“Especificamente em relação ao acompanhamento da adimplência dos grandes contribuintes e tomadores de serviços do município, este trabalho comprova que a fiscalização tributária não deve se resumir ao trabalho de autuação e penalização dos contribuintes, mas sim de abranger gestão, bom relacionamento com os munícipes e inteligência fiscal. Esta é a nova cara da Secretária de Finanças e resultado dos recentes investimentos em tecnologia, capacitação e contratação de novos auditores”, acrescentou Tadeu.

O prefeito Rodrigo Drable destacou que os recordes de arrecadação do ISSQN e investimentos do setor de Finanças contribuem para que a prefeitura mantenha as contas em dia. "Quando assumimos a prefeitura, os salários e os precatórios não eram pagos em dia, nem os fornecedores. Isso sacrificava a todos. Mas através de muito trabalho, conseguimos estabelecer fluxos e garantir que os pagamentos fossem feitos rigorosamente na data e até antes do vencimento. Neste mês, mais uma vez, antecipamos o salário na conta dos servidores. E no dia 15 de dezembro faremos o pagamento da segunda parcela do 13° salário”, pontuou Drable.