Desde o início da madrugada desta segunda (31), caminhoneiros bloqueiam as duas pistas da Dutra, nos sentidos RJ e SPDivulgação/CCS PMBM

Publicado 31/10/2022 14:17 | Atualizado 31/10/2022 14:45

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Ordem Pública de Barra Mansa, através da Guarda Municipal, informou que enviou agentes e patrulhas da corporação para as entradas da cidade. O objetivo é ajudar na fluidez do trânsito até que a situação na Rodovia Presidente Dutra se normalize.

Desde o início da madrugada desta segunda-feira (31), caminhoneiros bloqueiam as duas pistas, nos sentidos Rio de Janeiro e São Paulo, por descontentamento com o resultado da eleição para presidente do Brasil, vencida por Luís Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com a CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, o tráfego está interrompido a partir do Km281 da pista sentido Rio, com congestionamento ao longo de 19km. Já no sentido São Paulo, os caminhoneiros bloquearam a estrada próximo à entrada do bairro Vila Ursulino, causando paralisação no tráfego por 8km.