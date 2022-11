Publicado 03/11/2022 18:59

Barra Mansa - A Fazenda da Posse, no bairro Barbará, vai sediar nesta sexta-feira (4), mais um espetáculo teatral. Através do Programa Diversão em Cena, da ArcellorMittal. ‘‘Bituca - Milton Nascimento para Crianças - Grandes Músicos Para Pequenos” será apresentado às 19h, com entrada gratuita e classificação livre. O evento conta com o apoio da Fundação Cultura Barra Mansa.

A atração conta a história do pequeno Milton, que ao ficar órfão aos 2 anos de idade, é adotado pelos patrões de sua avó. Chegando a Minas Gerais, o menino precisa lidar com o preconceito da sociedade por seu negro e ter pais brancos. A iniciativa é viabilizada pela ArcelorMittal, e por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.



SERVIÇO

Bituca - Milton Nascimento Para Crianças

Data: 4/11 (sexta-feira)

Horário:19h

Local: Fazenda da Posse - Barbará, Barra Mansa

Entrada: Gratuita