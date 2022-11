Cemitérios municipais ficam no Centro e nos distritos de Amparo, Floriano, Vila dos Remédios e Rialto - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 02/11/2022 18:53

Barra Mansa - O Dia de Finados é celebrado nacionalmente no dia 02 de novembro. Em Barra Mansa, os cemitérios municipais receberam amigos e familiares para homenagear seus entes queridos. Localizados no Centro e nos distritos de Amparo, Floriano, Vila dos Remédios e Rialto, os cemitérios receberam, juntos, mais de 15 mil pessoas.

Este é o primeiro Dia de Finados sem as restrições impostas pela pandemia da Covid-19, sendo assim, a prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), realizou um planejamento maior para a data, com horário de funcionamento estendido, das 8h às 18h, e mais de 50 funcionários à disposição.

As celebrações começaram logo cedo: às 8h uma missa da Igreja Católica de São Sebastião abria o Cemitério do Centro. Já às 11h30, a celebração foi da Igreja Universal. Para finalizar, por volta das 16h, a Igreja católica realizou outra missa.

O secretário de Assistência Social, J Chagas, comentou sobre a solenidade. “Tudo ocorreu da melhor forma possível. O primeiro Dia de Finados pós pandemia trouxe muita gente ao cemitério. Tivemos também mais de 50 funcionários devidamente uniformizados que auxiliaram os familiares e amigos que tiraram um tempo do seu dia para prestar homenagem àqueles que se foram”.

O prefeito Rodrigo Drable, acompanhado da vereadora Cristina Magno, visitou alguns cemitérios da cidade. Já o coordenador Paulo Morgado, destacou o papel dos agentes de segurança nesta data para melhor experiência da população. “Contamos com o apoio da Guarda Municipal, da Cruz Vermelha, do Saae, da Secretaria de Ordem Pública e da Secretaria de Saúde”, disse.

Além disso, a SMASDH atuou com inúmeras medidas para proporcionar melhorias nos cemitérios para o recebimento dos munícipes neste ano. Entre as providências estão capina, recuperação dos muros, reparos elétricos, limpeza e pintura.