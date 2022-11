Encontro discutiu intervenções que competem à MRS nas obras de readequação ferroviária de Barra Mansa - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 03/11/2022 18:49

Barra Mansa - O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, recebeu nesta quinta-feira (3), a visita de representantes da MRS Logística. O objetivo do encontro, que aconteceu na sede da Prefeitura, foi tratar dos alinhamentos finais das intervenções que competem à empresa nas obras de readequação ferroviária na cidade. Também participaram da reunião os secretários municipais Bruno Paciello (Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação) e Eros dos Santos (Planejamento Urbano).

De acordo com Drable, o encontro foi importante para ajustar a execução dos trabalhos, solicitar algumas alterações, além de novas intervenções. "A segregação das áreas definidas na reunião são essenciais para garantir a segurança do nosso munícipe e permitir que novas intervenções sejam feitas para, em breve, concluirmos as obras do Pátio de Manobras", destacou o prefeito.

A gerente de Relações Institucionais da MRS no Rio de Janeiro, Verônica Mageste, citou quais serão as próximas etapas realizadas pela empresa.

"Faremos 3km de vedação de trechos que nos competem, além da regularização e melhorias de passagens de pedestres e de níveis, com sinalização ativa nos locais. Estamos com estudos prontos, projetos prontos e a contratação da empresa deve ser concluída em breve. A previsão é de iniciarmos as obras em meados de dezembro e concluirmos os trabalhos em até o mês de julho de 2023", destacou a gerente da MRS.

A empresa também fará estudos sobre a viabilidade de uma nova passagem de pedestres ligando a Vila Maria ao Condomínio Industrial da cidade - localizado à margem da Via Dutra. A intervenção foi solicitada pelo prefeito durante a reunião.

O secretário Eros dos Santos aproveitou para agradecer a parceria de todos os profissionais envolvidos nas obras do Pátio de Manobras. “A participação de todos que estão tocando este projeto viabiliza esta importante obra para Barra Mansa”, concluiu o secretário.