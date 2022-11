Em três anos de funcionamento, Fábrica de Óculos já distribuiu mais de 6 mil pares de óculos - Felipe Vieira/Arquivo CCS PMBM

Em três anos de funcionamento, Fábrica de Óculos já distribuiu mais de 6 mil pares de óculos Felipe Vieira/Arquivo CCS PMBM

Publicado 04/11/2022 18:35

Barra Mansa - Por conta do sucesso e destaque da Fábrica Municipal de Óculos, Barra Mansa recebeu nesta sexta feira (4), um certificado de finalista do prêmio estadual Cidades Excelentes, na categoria ‘Saúde e Bem-Estar’, promovido através de uma parceria entre o Instituto Áquila e o Grupo Bandeirantes de Comunicação.

A entrega do reconhecimento foi feita na Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro), na capital do estado. Estiveram presentes na cerimônia o controlador-geral do município de Barra Mansa, Rodrigo Amorim e os secretários Marcus Barros (Educação) e Sérgio Gomes (Saúde).

Sérgio Gomes ressaltou a importância da Fábrica de Óculos para o município, que permitiu esta premiação para Barra Mansa. “A Fábrica de Óculos é motivo de muito orgulho para todos nós. É um projeto que surgiu a partir de uma demanda que identificamos pela população estar com a qualidade de vida comprometida por conta da dificuldade de enxergar. Graças ao atendimento dessas demandas e um serviço exemplar, podemos levar nossa cidade a receber este certificado, sendo finalistas de um prêmio de relevância nacional. Para nós, o dia de entrega é um dia de festa e hoje os motivos para comemorar são inúmeros” destacou o secretário de Saúde.

Controlador-geral do município, Rodrigo Amorim também destacou toda a estrutura investida na Fábrica de Óculos e os frutos que a cidade está colhendo. “Já foram milhares de unidades entregues à população, consequentemente melhorando a saúde e a qualidade de vida da população barramansense. Estar entre os três finalistas é uma gratificação para todos nós e uma motivação especial para a equipe seguir trabalhando da melhor forma possível” pontuou Rodrigo.

Marcus Barros ressaltou o quanto a Fábrica de Óculos beneficia as crianças e os idosos da cidade. "O investimento total do projeto no município foi de R$4 milhões, com intenção de promover a qualidade de vida dos munícipes. Para as crianças, são oferecidos todos os itens necessários para facilitar o aprendizado e isso é gratificante para mim e toda a equipe da educação", disse o secretário de Educação, comemorando o certificado de participação recebido no prêmio Cidades Excelentes.