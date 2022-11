Publicado 07/11/2022 18:05 | Atualizado 07/11/2022 18:13

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa, através do Hemonúcleo, informou em seu boletim semanal a situação do estoque sanguíneo da unidade. Os tipos de fator RH positivo se encontram em estado adequado, enquanto os de fator RH negativo se encontram em baixa no estoque. A captadora de doadores do Hemonúcleo, Cláudia Maria, está realizando nas escolas estaduais uma ação denominada ‘Formando Solidário’, com os alunos do 3° ano, a fim de melhorar o estoque sanguíneo.

“Estamos indo de escola em escola, pedindo autorização aos diretores para conversarmos com os adolescentes que estão no último ano letivo, para uma ação de conscientização sobre a importância de ser um doador; do quanto esse gesto pode salvar vidas. Os jovens que tiverem idade a partir de 16 anos podem doar. Só é necessário a autorização do responsável legal”, explicou Cláudia, acrescentando que na semana passada, houve "uma boa resposta sobre a ação nas escolas, com muitos jovens comparecendo à unidade para realizar as doações”.

A coordenadora do Hemonúcleo, Thaís Mendes, explicou que nos últimos meses o número de doações está abaixo do esperado. “Estamos sofrendo com a falta do doador na unidade. Normalmente em períodos de festas, ocorre uma baixa no número de doadores, e isso é muito preocupante. É por isso que precisamos do apoio da população para repor o estoque de sangue, e quero fazer um convite para quem nunca doou, conhecer a nossa unidade e será muito bem-vindo”, ressaltou.

Quem pode doar?

Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos. Para o idoso, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menores de idade só podem doar mediante autorização dos responsáveis. Deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, a pessoa deve aguardar seis meses após a realização da mesma.

O Hemonúcleo fica na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia. Quem for doar pode estacionar no pátio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, na Rua Oscar da Silva Marins, n° 155. Ambos ficam no centro da cidade.