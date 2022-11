Encontro debateu principais pautas culturais, além de eleger novos membros para o Conselho Municipal de Cultura - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 07/11/2022 16:59

Barra Mansa - A Fundação Cultura de Barra Mansa (FCBM) realizou neste sábado (5), o Fórum Municipal de Cultura. O evento aconteceu no Parque Municipal de Saudade, das 8h às 12h, e teve o intuito de debater os principais assuntos culturais da cidade e eleger novos membros para o Conselho de Cultura do município. A programação cultural para 2023 também foi planejada.

A pauta do encontro foi a seguinte: avaliação da aplicação e resultados das leis, planos, programas, projetos, sistemas, ações e orçamentos culturais praticados no município; atualização do calendário cultural e eleição dos representantes (titulares e suplentes) da comunidade/sociedade civil para o Conselho Municipal de Cultura para o biênio 2022-2024.

Neste ano todas as cadeiras estavam disponíveis para receber candidatos de todos os segmentos. O encontro é uma das principais instâncias de participação popular nas políticas culturais e foi consagrado pelo Sistema Municipal de Cultura, através da Lei 4.602/2016.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, definiu o evento como uma forma de debater várias pautas importantes na área da cultura e definiu o encontro como extremamente proveitoso, parabenizando todos os presentes e todos os candidatos eleitos. “O fórum teve participação de várias pessoas, tanto presencial como de forma remota. É de extrema felicidade poder ver a importância que a cultura está tendo em nossa cidade e é uma forma de nos motivar ainda mais para próximos projetos futuros. Deixo aqui meus parabéns para todos que puderam participar neste sábado e também para os eleitos que vão nos representar neste próximo biênio”, destacou Bravo.

Nas eleições, foram eleitos representantes em todas as cadeiras. Em plenária foi definido o calendário cultural de 2023 de forma colaborativa. Encaminhamentos para a nova gestão foram acolhidos pela plenária: a Revisão da Lei do Conselho; mudança do nome do Conselho – CMPCBM; presidência somente da sociedade civil; eleição dos conselheiros pela plenária geral e não somente setorial; que a representação da Câmara Municipal seja membro da Comissão de Cultura; reuniões do conselho com agenda fixa e com calendário fechado, como ritual de primeira reunião; vice-presidência no poder público e inclusão da cadeira de cultura nerd no conselho.

O eleito para a bancada de dança, Mattusalém da Silva destacou a importância do Fórum Cultural. “Será muito gratificante poder ajudar o nosso município neste próximo biênio. O Fórum serve para todos que querem se atualizar e conhecer todas as etapas culturais que vamos levar para os próximos anos, assim, promovendo mais cultura e trazendo mais conhecimento para a população de Barra Mansa”, disse Mattusalém.

Confira os eleitos de cada bancada:

Arte Educador; Agente e Produtor Cultural:

Titular: Diego Angelo da Costa

Artes Visuais:

Titular: Gerson Santos

Artesanato:

Titular: Ana Lúcia Alves

Suplente: Roseneli Rodrigues da Silva

Audiovisual:

Titular: Tom Teixeira

Capoeira e Cultura Popular:

Titular: Augusto Hernandes Junior Woody

Cultura Afro:

Titular: Franciane Breves Ferreira

Dança:

Titular: Mattusalém da Silva

Hip Hop:

Titular: Eleonor Lira Esperança

Literatura:

Titular: Marcos Marques

Suplente: Silvia Cunha

Música:

Titular: Leandro Nunes da Rocha

Patrimônio Histórico:

Titular: Edson da Hora

Teatro:

Titular: Bianco Marques

Suplente: Matheus Fernandes