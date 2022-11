Publicado 08/11/2022 15:59

Barra Mansa - Policiais militares foram acionados na tarde desta segunda-feira (7) pelo gerente de uma agência bancária no Centro de Barra Mansa, por causa de uma tentativa de estelionato. De acordo com as informações registradas no boletim de ocorrência, o gerente do banco desconfiou de um homem de 50 anos, que estava tentando fazer saques usando documentos de outras pessoas. Os envolvidos foram encaminhados pelos PMs para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa), onde foi feito o registro da ocorrência. Não há informações se o homem permaneceu detido.