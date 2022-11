Publicado 08/11/2022 17:50 | Atualizado 08/11/2022 17:51

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, vai apoiar neste domingo (13), a quinta edição da Feira de Empreendedorismo da Colônia. O evento é realizado pela associação de moradores do bairro e tem o objetivo de dar visibilidade e estimular o comércio local. Várias lojas do bairro marcarão presença, totalizando 42 expositores. A feira também vai contar com brinquedos, food trucks e exposições de artesanato.

SERVIÇO

Feira de Empreendedorismo da Colônia

Data: 13 de novembro (domingo)

Horário: 9h às 17h

Local: Praça da Colônia, no bairro Colônia, Barra Mansa