No bairro São Sebastião, policiais apreenderam maconha, cocaína, crack e dinheiro vivo - Divulgação/PMERJ

Publicado 08/11/2022 19:09

Barra Mansa - Policiais militares registraram duas ocorrências nesta segunda-feira (7), em Barra Mansa, onde suspeitos de tráfico abandonam drogas e dinheiro ao avistarem as patrulhas policiais. O primeiro caso foi pela manhã, no bairro Vila Nova, quando uma guarnição da PM recebeu informações de moradores que suspeitos estariam traficando drogas na Travessa Lauro Sevite, localizada na Rua Osório Gomes de Brito.

Ao chegarem no local indicado, os PMs viram alguns indivíduos - a quantidade de pessoas não é informada na ocorrência - que fugiram assim que avistaram os policiais. Foi feita uma varredura no local, mas ninguém foi encontrado. Os suspeitos deixaram para trás 95 pinos de pó branco (possivelmente cocaína) e uma porção pequena do mesmo material, que foi encaminhado para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa).

São Sebastião

Outra ocorrência da mesma natureza foi registrada na Rua Jaír Alves dos Santos, embaixo da quadra, no bairro São Sebastião. Os policiais estavam em patrulha pela localidade, quando se deparou com um suspeito, que correu assim que avistou a viatura da PM. Os policiais tentaram alcançá-lo, mas não conseguiram. Na fuga, o elemento deixou para trás uma sacola azul, que foi recolhida pelos policiais e continha 13 sacolés de erva seca (possivelmente maconha, totalizando cerca de 26 gramas); 12 pinos de pó branco (possivelmente cocaína, com cerca de 12 gramas); quatro pedras amareladas, aparentando ser crack (aproximadamente 1 grama), além de R$ 342 em espécie.

Os policiais buscaram informações junto a moradores nas imediações, que afirmaram “não querer se envolver”, mas que seria constante a movimentação de usuários de drogas no local, que tem características que facilitam a atuação e fuga dos traficantes, como um escadão que sai em outro bairro e morros com mato para esconder as mercadorias, bem como pessoas locais envolvidas.

Moradores informaram ainda aos PMs que a casa por onde o suspeito teria fugido seria a residência de um casal de idosos, que não estava em casa naquele momento. Todo o material recolhido foi encaminhado para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa), onde a ocorrência foi registrada.