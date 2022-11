Ação teve ainda debate sobre inclusão, superação e igualdade para as pessoas com deficiência - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 12/11/2022 11:01

Barra Mansa - Atuante nas causas em prol das pessoas com deficiência, a vereadora Luciana Alves realizou na noite desta quinta-feira, 10, a 2ª edição do ‘Maior Evento de Inclusão do Sul Fluminense’. O evento aconteceu no teatro do Sesc, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa, e contou com a participação do prefeito Rodrigo Drable e de diversos secretários municipais. Durante a ação aconteceu um debate sobre inclusão, superação e igualdade para as pessoas com deficiência e os desafios para se alcançar uma sociedade mais justa para este público.

O prefeito destacou a importância de promover estes eventos para o município, para garantir a conscientização e atenção necessárias às pessoas com deficiência. “Tive a oportunidade de falar sobre a nova escola e também pude destacar as oficinas para nossos alunos com deficiência, a aquisição dos parques inclusivos, sobre os óculos especiais para pessoas com deficiência visual, entre muitas outras ações para a nossa cidade. Gostaria de parabenizar a vereadora Luciana Alves, a Sônia Coutinho, nossa equipe da prefeitura, os profissionais e palestrantes, e a todos os que se dedicam a esta causa tão nobre”, disse Rodrigo Drable.

Luciana Alves, além de ser defensora da causa e presidente da Comissão de Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, é mãe de Esther, que tem síndrome de Down. Segundo ela, sua missão não é apenas preparar a filha para o mundo, mas sim “preparar o mundo para receber as pessoas com deficiência”.

“Nosso grande objetivo é gerar transformação. Desde que a Esther nasceu, minha vida mudou. E hoje, além de ser atuante no empoderamento da pessoa com deficiência, é através da política tenho tido a possibilidade de garantir direitos e desconstruir toda uma cultura capacitista na sociedade. A cada ano o evento cresce, e isso nos mostra que estamos no caminho certo”, ressaltou Luciana.

A coordenadora do Cemae (Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado), Sônia Coutinho, também esteve presente e definiu a segunda edição do evento como ‘emocionante’ e ‘gratificante’.

“Fiquei muito feliz com as homenagens prestadas a essas pessoas que precisam de um carinho e uma atenção maior de toda a população. É muito gratificante poder dizer que Barra Mansa é uma das cidades da região que mais emprega pessoas com deficiência. É um trabalho que me orgulha e me emociona muito”, destacou Sônia.

Fátima Lima participa de palestra sobre segurança pública

A vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima, participou na tarde desta quinta-feira (10), de uma palestra com o tema ‘Segurança Pública’. O encontro aconteceu na sede da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), que promoveu a palestra junto ao Rotary Club de Barra Mansa. Além de Fátima Lima, esteve presente também o vereador Marcelo Cabeleireiro.

A palestra foi ministrada pelo coronel Ronaldo Martins, comandante do 28° Batalhão de Polícia Militar do Estado. Com apresentação de seminário e dados sobre a importância do tema, o coronel quis mostrar a todos os presentes a importância de incluir a sociedade na ação de reduzir os índices criminais do município.