Acusados, de 50 e 45 anos, roubaram celular e mochila de jovem de 16 anos; preso por receptação pagou R$ 100 por objeto roubado - Divulgação/PMERJ

Publicado 15/11/2022 20:18

Barra Mansa - Policiais militares prenderam no final da tarde desta segunda-feira (14) três homens acusados de envolvimento no roubo de um celular, que ocorreu no bairro Barbará, em Barra Mansa. De acordo com o registro policial, dois elementos - de 50 e 45 anos - foram presos pelo envolvimento direto com o roubo de um celular importado e uma mochila, com vários pertences, de uma jovem de 16 anos, na Rua Ariobaldo da Rocha Pimentel, próximo ao Sest/Senai. O terceiro acusado, que seria dono de uma oficina mecânica no bairro Boa Sorte, foi preso por receptação, ao comprar o celular roubado por R$ 100.

Os PMs relataram que foram acionados para averiguar um roubo efetuado por dois homens no bairro Barbará, e ao chegarem no local encontraram a vítima, que informou aos policiais que os dois suspeitos estariam armados e fugiram em um automóvel Peugeot prata, em direção ao bairro São Judas.

Segundo relataram os policiais, a guarnição iniciou imediatamente uma patrulha, e logo conseguiu encontrar o veículo com os suspeitos. Após interceptar o carro e deter os ocupantes, os PMs fizeram uma revista e encontraram a mochila roubada e uma faca. Os suspeitos informaram aos policiais que o celular teria sido entregue ao dono de uma oficina mecânica no bairro Boa Sorte.

Os agentes seguiram até a oficina, onde o outro suspeito relatou aos policiais que pagou R$ 100 aos acusados do roubo pelo celular, que é de uma marca importada, com um valor considerável. O suspeito de receptação disse aos policiais que o aparelho estava com um funcionário dele, no bairro Monte Cristo, para onde os policiais seguiram. O funcionário não foi encontrado, mas o homem autorizou os policiais a fazerem uma busca dentro de uma caminhonete, que é de propriedade da oficina. O veículo estava aberto e estacionado na rua, e no seu interior os PMS encontraram o aparelho celular.

Os policiais encaminharam os três acusados para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa), onde eles foram detidos por roubo e receptação.