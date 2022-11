Publicado 17/11/2022 19:00

Barra Mansa - Dois corpos foram encontrados enterrados no bairro Vila Ursulino, em Barra Mansa, na manhã desta quinta-feira (17). De acordo com os policiais militares que atenderam à ocorrência, eles foram acionados pelo pai de uma das vítimas - um jovem de 19 anos - que tinha informações que o corpo do filho desaparecido estava na Vila Ursulino.

Chegando ao local indicado, os PMs vasculharam a área, mas não encontraram nada. Em seguida, o pai da vítima de 19 anos obteve a informação de que o Corpo de Bombeiros havia encontrado um corpo enterrado em outro ponto do bairro.

Os PMs e o pai da vítima seguiram até o local, e foram informados que haviam sido encontrados dois corpos: além do jovem desaparecido, o corpo de um rapaz de 24 anos também foi achado na mesma cova. As vítimas foram reconhecidas por familiares. Ainda não há informações sobre os autores das mortes e a motivação dos crimes. Segundo a PM, a área tem influência da facção criminosa Comando Vermelho.