Tipos sanguíneos que mais precisam ter o estoque restabelecido são o O+ e o AB- - Chico de Assis/CCS PMBM

Tipos sanguíneos que mais precisam ter o estoque restabelecido são o O+ e o AB-Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 17/11/2022 10:48

Barra Mansa - O Hemonúcleo de Barra Mansa está convocando a população para ajudar a repor o estoque sanguíneo do município que ficou desfalcado após o feriado da Proclamação da República, comemorado na terça-feira, dia 15 de novembro.

Os tipos sanguíneos que mais precisam ter o estoque restabelecido são o O+ e o AB-. De acordo com a coordenadora da unidade, Thaís Mendes, o consumo de bolsas de sangue foi muito maior, por causa do feriado. "Nesse período aumenta a demanda por bolsas de sangue, ao mesmo tempo em que as doações são interrompidas", informou.

Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos de idade. No caso dos idosos, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menores de idade só podem doar mediante autorização dos responsáveis. A pessoa deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos e não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, é necessário aguardar seis meses após a realização da mesma.

As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h. O Hemonúcleo de Barra Mansa está localizado na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro.