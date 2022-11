Ação destacou importância de fazer exames preventivos, para o público masculino - Divulgação/Secom PMVR

Ação destacou importância de fazer exames preventivos, para o público masculino Divulgação/Secom PMVR

Publicado 17/11/2022 19:11

Barra Mansa - O Ambulatório de Especialidades da Região Leste, equipamento público vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, realizou na noite desta quarta-feira (16), uma palestra direcionada à saúde do homem. A abordagem feita pelo médico responsável pela unidade, Ricardo Yuji Anami, integrou as atividades do Novembro Azul.

O secretário da Pasta, Sérgio Gomes, alertou sobre a importância da prevenção frente as estatísticas. "Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), apontam que o câncer de próstata está entre as doenças que mais afeta o público masculino. É o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não-melanoma. Apesar dessa estatística, muitos homens, por preconceito, deixam de fazer os exames para detectar a doença, o que atrasa o diagnóstico e agrava a situação. O INCA aponta para 65.840 novos casos de câncer de próstata a cada ano. Homens com mais de 55 anos, com excesso de peso e obesidade, estão mais propensos à doença. Ainda de acordo com o INCA, cerca de 13 mil homens morrem anualmente de câncer de próstata", destacou.

Segundo o médico Ricardo Anami, as orientações tiveram a finalidade de despertar, principalmente nos homens, a conscientização acerca das doenças que acometem com maior frequência este segmento da população. “No Brasil, ainda existe a cultura da figura da mulher gerenciando os cuidados de saúde dos maridos e companheiros, além dos próprios filhos. Esse hábito faz com que muitos homens não prestem atenção em seu próprio corpo, fato muito importante quando o objetivo é evitar doenças ou diagnosticá-las no estágio inicial”, ressaltou.

Ele orientou para a realização do PSA em homens acima de 40 anos de idade. “Para isto, basta procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência e solicitar o pedido para o exame, que é feito em laboratórios credenciados pelo município. O exame visa à prevenção e o diagnóstico precoce. Quando se trata da saúde do homem, outros exames também são importantes, como o teste rápido para a Sífilis e HIV “.

SERVIÇOS - O Ambulatório de Especialidades da Região Leste funciona de segunda à sexta-feira, de 7 às 22 horas, com atendimento clinico, ortopedista, pediatra, ginecologista, vacina, fisioterapia, coleta de exame laboratorial, teste rápido para Covid, sífilis, hepatite B, HIV, coleta de exame para preventivo de câncer de colo de útero (Papanicolau), pré-natal, puericultura e raio X. A unidade fica localizada à Rua João Xavier Itaboraí, 96, no bairro Boa Vista.