Publicado 17/11/2022 19:22 | Atualizado 17/11/2022 19:22

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura (FCBM), vai apresentar, nos dias 18, 19 e 20 de novembro, uma programação cultural recheada de espetáculos, que irá trazer para a população apresentações de teatro, música e dança.

Confira os detalhes:

Mostra de Dança Estudantil

A Prefeitura Municipal de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Educação, irá promover nesta sexta-feira (18), a ‘Mostra de Dança Estudantil SME 2022’. A apresentação será feita pelos alunos da Rede Municipal de Ensino e promoverá ao público a democratização da dança, o surgimento de novos valores no campo da dança, a promoção da dança quanto à manifestação cultural e a estimulação dos alunos da rede pública através da dança. O evento acontecerá no Parque da Cidade, localizado no Centro, a partir das 18h.

Teatro ‘Luiz e Nazinha - Luiz Gonzaga para crianças’

A apresentação da peça teatral ‘Luiz e Nazinha - Luiz Gonzaga para crianças’ também acontecerá nesta sexta-feira (18), às 19h, na Fazenda da Posse, no bairro Barbará. A peça conta passagens da infância de Luiz Gonzaga no interior do Nordeste, com destaque para a descoberta do amor, quando o jovem Luizinho se apaixona por Nazarena, filha de um coronel que não permite o namoro entre os dois. O evento é realizado em parceria com a Fundação ArcellorMittal, com entrada gratuita e classificação livre.

Espetáculo ‘O Quebra Nozes’

Já no evento de sábado (19), a Fundação Cultura promove, junto ao projeto Dança & Magia e à Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, a apresentação de ‘O Quebra Nozes’. O espetáculo traz a encantadora história da menina Clara, que na noite de Natal sonha que o seu boneco quebra nozes se transforma em um príncipe e a leva para conhecer o Reino dos Flocos de Neve.

A apresentação receberá, além do Ballet de Repertório, uma inserção com Danças Urbanas e Contemporâneas. A apresentação acontecerá no Parque da Cidade, localizado no Centro, às 19h. A entrada é franca e livre para todos os públicos.

Feira Afro – Consciência Negra

Como parte das comemorações do Mês da Consciência Negra, a Feira Afro vai animar o Corredor Cultural neste sábado (19). O evento é promovido pela Organização e Integração de Conscientização Negra (OICN) e conta com apoio da Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura e do Conselho Municipal de Políticas de Promoção de Igualdade Racial (COMUPPIR).

A programação vai incluir muita música, apresentações de dança e capoeira, grafite e feijoada. Para a criançada haverá contação de história, pintura, pipoca, refrigerante e pula-pula. O grupo Ziriguidum e a confecção Negrita Modas vão marcar presença. O Corredor Cultural fica localizado no Palácio Barão de Guapy, no Centro. O evento irá acontecer das 11h às 21h.

Festival Itinerante ‘Tons da Dança’

E, por fim, para este domingo (20), o município receberá o Festival Itinerante ‘Tons da Dança’. Neste mês diversos grupos e bailarinos puderam se inscrever na mostra Artística ou Competitiva do evento, que contará com diferentes vertentes da dança e categorias divididas por faixa etária. Os melhores bailarinos e grupos serão premiados ao final do festival.

O evento é uma realização da Associação Cultural ARTEMAGIA, em parceria com a Prefeitura Municipal de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura. As apresentações acontecerão no Parque da Cidade, no Centro, a partir das 15h.