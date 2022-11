Campanha terá núcleos de orientação na Praça da Matriz, Praça das Nações Unidas , Vila Nova e Região Leste - Paulo Dimas/CCS PMBM

Campanha terá núcleos de orientação na Praça da Matriz, Praça das Nações Unidas , Vila Nova e Região LestePaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 18/11/2022 18:24

Barra Mansa - A Secretaria de Saúde de Barra Mansa, através da Vigilância em Saúde Ambiental, promove neste sábado (19), diversas ações de conscientização pelo Dia Nacional de Combate à Dengue – celebrado sempre no penúltimo sábado do mês de novembro. Conforme ressaltou o coordenador do setor, Antônio Marcos Rodrigues, serão vários núcleos de divulgação e orientação pela cidade, na Praça da Matriz (Centro), Praça das Nações Unidas (Ano Bom), Vila Nova e Região Leste. Os agentes de combate à dengue estarão nos locais das 8h às 12h.

A prefeitura vem investindo no combate ao Aedes aegypti – mosquito transmissor da dengue, Zika, Chikungunya e febre amarela. Em maio deste ano, inclusive, adquiriu dois novos equipamentos para combater o mosquito. Trata-se de um pulverizador espacial UBV e um FOG, popularmente conhecido como carro fumacê. Junto aos esforços do governo municipal, devem estar a participação popular no combate ao mosquito transmissor.

“Mesmo com números favoráveis, os moradores devem contribuir, já que cerca de 90% dos focos do Aedes aegypti estão dentro das residências. Entre as ações que podem ser adotadas estão: colocar areia no prato dos vasos de plantas; manter o saco de lixo fechado e fora do alcance de animais até o recolhimento pelo serviço de limpeza urbana; manter as caixas d’água e outros depósitos de água sempre bem fechados para impedir a entrada do mosquito; jogar no lixo todo objeto que possa acumular água, como embalagens usadas, potes, latas, copos e garrafas vazias. A conscientização da população é muito importante para conseguirmos chegar a níveis positivos”, ressaltou Antônio Marcos.

A população pode denunciar locais que favoreçam a proliferação do mosquito Aedes aegypti através do Disque Dengue (24) 3326-2588, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Quadro das doenças

De acordo com a bióloga da Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental, Lívia Silva Costa, em 2021, foram confirmados 388 casos de dengue e dois de Chikungunya em Barra Mansa. Até outubro de 2022 foram confirmados 13 casos de dengue e 1 de Zika. Em relação aos números, o município apresenta queda de 97% de dengue se comparando os dez primeiros meses de 2021 com os de 2022.

“Em relação aos bairros que tiveram maior notificação de dengue entre 2020 e 2021, estão: Vista Alegre – 166 casos, Vila Nova – 54 casos, Ano Bom – 51 casos, Vila Coringa – 51 casos e Centro – 37 casos. Em relação à faixa etária, o maior número das doenças está concentrado na faixa de 20 a 64 anos”, revelou Lívia. Na avaliação da bióloga, a redução constante dos casos no município aponta para uma situação futura de controle da doença, com índices toleráveis.