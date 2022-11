Içamento das peças foi programado para não interferir na rotina da escola, levando em conta ainda a segurança dos alunos - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 19/11/2022 15:17

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Planejamento Urbano, está realizando neste sábado (19), o içamento das estruturas e telhas que serão utilizadas nas obras da cobertura do telhado do Ciep Municipalizado Professora Maria José Machado de Carvalho, localizado no bairro Vila Maria. A partir do serviço será possível corrigir infiltrações e vazamentos provocados pelas chuvas, garantindo um ambiente mais confortável e seguro aos alunos, professores e funcionários da unidade escolar.

Segundo o coordenador de Obras Contratadas da PMBM, engenheiro Lindolfo Camargo, a previsão é que os trabalhos sejam concluídos ainda no sábado. “No entanto, se houver necessidade, daremos continuidade neste domingo (20)”.

O içamento das 16 peças foi agendado de forma a não interromper as aulas, tampouco interferir na rotina funcional da escola. A segurança dos alunos também foi priorizada no cronograma dos serviços.