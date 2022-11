Espetáculo levou ao palco cerca de 300 bailarinos, metade deles em cena pela primeira vez - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 21/11/2022 17:20

Barra Mansa - Uma plateia de aproximadamente 1,3 mil pessoas prestigiou na noite deste sábado (19), o espetáculo “O Quebra-Nozes”, apresentado na Arena de Eventos do Parque da Cidade, em Barra Mansa, com a participação especial da Orquestra Sinfônica do município. O ballet, promovido pela Associação Arte e Magia, Fundação Cultura e Orquestra Sinfônica levou ao palco cerca de 300 bailarinos. Pelo menos metade deles entraram em cena pela primeira vez.

O prefeito Rodrigo Drable classificou o evento como um dos maiores realizados este ano. “Quero parabenizar a todos os integrantes do Dança e Magia, que vêm transformando o cenário da dança clássica no Sul Fluminense. Agradecimento especial a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, que em muito nos orgulha com suas belíssimas apresentações”, disse.

Já o presidente da FCBM, Marcelo Bravo, destacou o altíssimo nível do corpo artístico do ballet. “Esta grande fábula de Natal reúne um repertório do compositor russo Piotr Ilitch Tchaikovski e é reconhecida como como uma das peças mais populares e famosas da música clássica. O público presente teve a oportunidade de assistir ao ballet clássico, além de outros ritmos adaptados para a encenação, como as danças urbanas e contemporâneas e o hip-hop”.

No palco do Parque da Cidade, os bailarinos do Dança e Magia reproduziram no prólogo e dois atos a história romântica e mágica da menina Clara e o seu boneco, O Quebra-Nozes, presente de seu tio/padrinho, o mago Drosselmeyer, na festa de Natal de sua família.

Adaptado, o espetáculo, segundo avaliação da coordenadora artística do Dança e Magia, Bete Spinelli,a encenação é a é a culminância das atividades do Projeto desenvolvidas durante o ano.

“Assim como no sonho da menina Clara, o nosso objetivo é realizar sonhos através da dança e proporcionar novas experiências aos nossos alunos. Estamos muito felizes em mais uma vez poder realizar o espetáculo presencialmente, e junto à Orquestra Sinfônica levar a magia do Natal para a plateia”, disse.