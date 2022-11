Torneio reuniu equipes de Barra Mansa, Resende, Angra dos Reis, Porto Real e Itatiaia - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 21/11/2022 17:33

Barra Mansa - Neste fim de semana, a quadra poliesportiva do bairro Parque Independência sediou os jogos do II Torneio Intermunicipal Barra Mansa de Vôlei. No sábado (19), foram realizadas sete partidas entre as equipes femininas sub-21 e adulto dos times da Vila Nova PMBM, Montanha Vôlei Resende, Cophasul Resende e WSM Vôlei Angra dos Reis. A competição foi no formato quadrangular, onde todos jogam contra todos.

No domingo (20), os confrontos aconteceram entre as equipes masculinas dos times de Barra Mansa, Resende, Porto Real e Itatiaia, no formato triangular, onde a cada grupo de três, todos se enfrentam e no final de cada etapa o campeão será aquele que obtiver maior número de vitórias.

Na disputa feminina, o time adulto Cophasul Resende levou a melhor sobre o Vila Nova PMBM na disputa pelo título de campeão , com o placar final de dois sets de 25 x 23 e 25 x 21. Já na categoria sub-21, Vila Nova PMBM ficou em primeiro lugar; Montanha Vôlei Resende, em segunda colocação e WSM Vôlei Resende, em terceiro.

MASCULINO - Na categoria sub 21 masculina, Resende foi a grande vencedora, seguida da equipe de Barra Mansa (2º lugar) e de Itatiaia (3º lugar).

Na categoria adulto, o 1º lugar ficou com Itatiaia, o 2º lugar com Barra Mansa e a 3ª colocação com Porto Real.

Promovido pela prefeitura, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, o evento reuniu em torno de 100 atletas nos dois dias de competição. O secretário de Juventude, Esporte e Lazer, Paulo Sandro, disse que por meio das competições o intuito é levar esporte, lazer e entretenimento a população do município.

“Neste sentido, temos trabalhado muito e já estamos elaborando o nosso calendário de eventos para o próximo ano”, destacou. Este foi o último evento oficial de vôlei da temporada de 2022. As atividades terão uma pausa em função das festividades de fim de ano e serão retomadas em 2023.