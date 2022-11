Publicado 21/11/2022 19:09

Barra Mansa - Policiais militares do 28o Batalhão da PM atenderam a uma ocorrência de tentativa de homicídio contra uma mulher, que não teve a idade informada, no bairro Bom Pastor, em Barra Mansa. A vítima foi baleada. Quando os policiais chegaram ao local, a mulher estava sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros, e foi encaminhada para a Santa Casa de Barra Mansa. Até o momento da publicação desta notícia, não há informações sobre o estado de saúde dela.

O crime ocorreu na Rua Corina dos Santos, e de acordo com as informações do registro policial, foi presenciado pela filha de 29 anos da vítima. Ainda não há informações sobre possíveis culpados ou a motivação do crime.