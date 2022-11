Após efetuar um cerco, os PMs conseguiram prender o homem e todo o material do tráfico - Divulgação/PMERJ

Após efetuar um cerco, os PMs conseguiram prender o homem e todo o material do tráficoDivulgação/PMERJ

Publicado 23/11/2022 15:33

Barra Mansa - Policiais militares da 2a Cia. do 28o Batalhão da PM prenderam um suspeito de tráfico em flagrante, no fim da tarde desta terça-feira (22), no bairro Bom Pastor, em Barra Mansa. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pelos policiais, eles estavam em patrulha pelo bairro, quando passaram por um local que seria conhecido por ser ponto de tráfico de drogas e avistaram um suspeito.

Após efetuar um cerco, os PMs conseguiram prender o homem - que não teve a idade informada - e todo o material que estava com ele.

De acordo com as informações dos policiais militares, foram apreendidos 300 pinos de cocaína; 421 pedras de crack; 48 dolas de maconha; cinco balanças de precisão; um carregador e quatro munições de pistola 9mm; material para embalagem de drogas; R$ 34 em espécie; e um rádio transmissor. O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa), para registro da ocorrência.