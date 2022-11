Exame marcou entrega da área no Parque da Cidade, que concentrará também as aulas práticas das autoescolas - Chico de Assis/CCS PMBM

Exame marcou entrega da área no Parque da Cidade, que concentrará também as aulas práticas das autoescolasChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 23/11/2022 18:54

Barra Mansa - O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, e o presidente do Detran-RJ (Departamento Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro), Adolpho Konder, acompanharam na tarde desta quarta-feira (23), a realização da primeira prova de habilitação para condutores de motocicleta. O exame marcou a entrega oficial da área localizada do Parque da Cidade, que concentrará também as aulas práticas das autoescolas, até então realizadas em municípios vizinhos. O evento foi acompanhado pelos secretários de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu; de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Bruno Paciello; de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, além do presidente da Câmara Legislativa, Luiz Furlani e do vereador Gustavo Gomes.

Na ocasião, Drable agradeceu ao governador Cláudio Castro, ao presidente do Detran e ao deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, que viabilizaram a iniciativa. “É a concretização de mais um serviço há muito tempo aguardado pela sociedade barramansense. É bom para a cidade e favorece aqueles que querem regularizar a sua CNH para a condução de suas motos”, ressaltou.

Adolpho Konder disse da sua alegria em atender a demanda do município. “Atendendo ao pedido do governador, viemos pessoalmente acompanhar este momento importante para a cidade, onde as pessoas estão realizando os primeiros testes para obter a sua habilitação”, ressaltou.

A proprietária da autoescola Riviera, Maria Judith Henriques, fez questão de conferir presencialmente os exames. “Aguardamos por este momento há mais de 50 anos. Para a nossa cidade representa um ganho enorme, pois as pessoas poderão realizar as aulas práticas e as provas aqui, economizando tempo e recursos”.

A jornalista Júlia Andrade Sales, de Barra Mansa, foi uma das 50 candidatas a realizar a prova. “Hoje, a melhor expressão que ouvi foi do examinador de trânsito do Detran Joel Balduino: Aprovada. Estou realizada, Agora, a intenção é adquirir minha própria motocicleta e ganhar autonomia para ir e vir”, ressaltou.

Para o instrutor de autoescola Dreyfus dos Santos, a experiência da primeira prova no município foi muito boa. “Nossos alunos tinham que se deslocar até Volta Redonda, alguns utilizavam dois ônibus para chegar à Ilha São João. As aulas e provas em nossa cidade facilitam a vida dos condutores e também ajudam a gerar mais empregos”.

A previsão é de que o Detran disponibilize 180 vagas mensais para a realização das provas. Neste quantitativo já estão incluídas as cotas extras. Nesta primeira prova participaram cerca de 50 candidatos.