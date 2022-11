Mostra, aberta ao público em geral, fica na galeria de arte do Sesc-BM até o dia 2 de dezembro - João Lucas Siqueira/CCS PMBM

Publicado 23/11/2022 23:12

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Gerência de Educação Básica da Secretaria Municipal de Educação, está realizando a partir desta quarta-feira (23), a V Mostra de Arte. O evento reúne trabalhos dos alunos do Ensino Fundamental II da rede municipal de educação. A mostra acontece na galeria de arte do Sesc até o dia 2 de dezembro, sendo aberta ao público em geral.

Participam as 22 escolas do Ensino Fundamental II, envolvendo um total de 5.937 alunos. Na mostra, eles apresentam desenhos, pinturas em tela, mosaicos, mandalas e produtos feitos de lã.

A articuladora de arte e organizadora do evento, Rosemary Carvalho, destacou a importância da mostra para a progressão dos alunos. “A arte não soluciona problemas, mas causa essa inquietação, envolvendo experiências que fazem pensar, tornando-os indivíduos críticos. Devemos, enquanto arte-educadores, nos adaptar à realidade dos nossos alunos. Com isso, desenvolvemos neles o interesse para tal atividade. A mostra de arte vem de encontro a essas ideias, adicionando dinamismo, motivação e incentivando a criatividade desses jovens”, afirmou.

Diretora adjunta do Colégio Municipal Marcello Drable, Jéssica Nascimento descreveu como os alunos produziram a exposição. "Os trabalhos expostos hoje foram realizados nas aulas de arte, fortalecendo essa interação entre professor e aluno."

A estudante Emily de Souza, de 15 anos, do 9º ano, comentou: "Achei muito interessante a exposição. Consegui enxergar que os estudantes possuem talentos diferentes e várias formas de se expressar”.

A gerente de Educação Básica, Alessandra Mara, disse que o evento supre a falta da mostra no ano de 2021 por conta da pandemia. “Como ano passado o evento ocorreu de forma virtual, os estudantes ficaram animados para a mostra na galeria, lá eles poderão mostrar e apresentar os trabalhos de arte exercidos em sala de aula e ainda conseguir interagir com outros alunos”.

O secretário municipal de Educação, Marcus Barros, ressaltou o trabalho que tem sido feito em favor do crescimento dos estudantes. “A arte é um caminho que os alunos podem seguir e protagonizar. Estimular o desenvolvimento artístico significa ser condizente para a sua criatividade e plantar bons frutos para o futuro”, ponderou.

O Sesc está localizado na Avenida Tenente José Eduardo, 560, no Ano Bom, funcionando todos os dias, exceto às segundas-feiras.